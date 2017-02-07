中經院：元月製造業PMI 連續11個月擴張
2017-02-07 11:04
不畏農曆春節因素影響，根據中經院調查，元月製造業PMI為連續十一個月上揚，顯示國內景氣穩定復甦。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕中華經濟研究院今天公布元月製造業採購經理人指數 （PMI）為53.4，為連續第十一個月「擴張期」，但擴張速度有趨緩；至於非製造業經理人指數 （NMI）則為連續第兩個月「擴張期」，顯示國內經濟正處於緩步復甦階段。
這項製造業PMI與非製造業NMI調查，是以指數50作為「榮枯分水嶺」之門檻：如果指數超過50、屬於「擴張期」，若低於50則代表「緊縮期」。
首先在製造業方面，根據中經院調查，一月PMI指數雖較前月下跌，但仍在50以上，代表處於擴張期，六大產業 PMI 中，Ｕ．有五大產業PM呈現擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織、電力暨機械設備、交通工具、化學暨生技醫療與電子暨光學，另外，僅基礎原物料產業為緊縮。
中經院院長吳中書表示，雖然元月是農曆春節，工作天數只有18天，但PMI指數仍在53.4，主要是受惠於蘋果手機提前拉貨等國際因素，其中，全體製造業對未來6個月景氣看法，不僅呈現擴張，更創下2015年3月以來最高點。
「目前的經濟景氣，是在不錯的階段」，吳中書說，因為過去製造業過去在春節期間，指數通常都會跌破50，因為工作天數較短，但這次仍維持在50以上，製造業廠商對景氣的信心也愈來愈明確。
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