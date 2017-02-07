綠能1月營收增、順利漲價 股價漲停板

2017-02-07 10:34

〔記者張慧雯／台北報導〕受到1月營收大幅成長1成，且售價順利上漲，太陽能矽晶圓廠綠能（3519）開盤後股價大漲，半小時後股價直攻漲停板18.6元。

1月產營收攀高至新台幣8.37億元、月增率高達10.5％，激勵綠能股價強攻漲停板，更帶動元晶（6443）齊步走攻上漲停板11.65元。

綠能表示，除高效矽晶圓市場需求熱絡，1月自有產能利用率維持9成高水準外，產品價格走揚是推升綠能1月業績攀高的主要動力。

今日除綠能、元晶搶下漲停板外，太陽能類股表現都不錯，包括達能（3686）、茂迪（6244）、國碩（2406）、碩禾（3691）及中美晶（5483）等股價表現都不弱。