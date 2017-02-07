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TPK處分平潭廠土地 首季每股貢獻1.57元

2017-02-07  10:09

〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）日前公告處分平潭廠區尚未開發的部分土地，預估處分利益5.42億元，預計今年首季入帳，換算成每股稅前盈餘貢獻約1.57元，而TPK預計下週舉行法人說明會發佈去年財報，市場也預期TPK上季可望維持獲利。

另一觸控面板廠GIS-KY業成（6456）昨日發佈1月份營收為54.16億元，較去年12月減少43.04％，業成表示，1月份正值農曆年假，客戶智慧型手機訂單也會有季節性調整，因此表現會低於去年第四季。展望第一季，農曆年後有新款的平板電腦量產出貨，今年第一季營運表現可望優於去年同期。

業界傳出蘋果將於今年首季推出新款iPad，包括低價版本的9.7吋iPad、12.9吋iPad Pro改款，以及全新的10.5吋iPad，兩觸控廠將能同步受惠。

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  • TPK處分平潭廠土地，首季每股貢獻1.57元，圖中站立者為該公司董事長江朝瑞。（記者陳梅英攝）

    TPK處分平潭廠土地，首季每股貢獻1.57元，圖中站立者為該公司董事長江朝瑞。（記者陳梅英攝）

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相關關鍵字： GIS-KY業成 TPK-KY宸鴻 宸鴻 業成 觸控面板
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