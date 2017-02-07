2/7重要財經新聞一覽

2017-02-07 09:20

自由時報財經︰國產署豪宅大戶 年繳千萬管理費養蚊子

國產署竟是豪宅大戶，不但在台北市擁有三十餘戶價值逾億元豪宅，在北市持有的一一五戶都更宅，總價值更高達近七十億元，卻因房市景氣翻轉、標售不順，推估每年光繳管理費就上千萬元，其中流標四次的「千荷田」建案，五年來累積支出的管理費近兩千萬元，等於賠掉北市一戶三房的中古屋。

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蘋果日報財經︰股匯雙飆 台幣3交易日暴升逾4角

外資熱錢湧入，昨天台股匯市雙雙上漲，台幣兌美元早盤大漲逾2角，激勵台股同步開高走高，在營建、金融等類股領軍下，終場上漲82.45點，收9538.01點，創19個月來新高；台幣收盤匯率強升1.07角，升破31元關卡，以30.943元兌1美元作收，創20個月新高。累計金雞年開盤3個交易日，台幣已暴升逾4角。

工商時報財經︰台幣強升 壽險外匯準備金大縮水

今年以來新台幣大幅升值，到昨（6）日為止，升幅已達4.13％，壽險公司帳上外匯準備金恐大縮水，極可能逼近280億元以下史上新低，一旦低於警戒水位的公司，即不能再用準備金沖抵虧損，匯兌損失可能全數顯現在損益上。

中國時報財經︰和泰車：三利空罩頂 車市有壓

三利空罩頂，車市龍頭和泰汽車總經理蘇純興昨日表示，內因經濟GDP低檔盤旋，外有美國總統川普上任後造成的匯率波動，加上貨物稅補助效應遞減，太多不確定因素交雜，必須保守以對，下修今年車市目標至43萬輛，比去年44萬輛略減。

經濟日報財經︰熱錢避稅 外資天量匯入

新台幣對美元農曆年後升勢強勁，據金管會與中央銀行掌握最新資料，外資上周五（3日）淨匯入我國的金額，單日高達19.26億美元、折合新台幣約596億元，罕見天量為央行趕熱錢入股市及大盤指數持續攻高預留空間。

星島日報財經︰憧憬養老金入市 內險股撐起恒指

市場憧憬養老金入市，北水狂沽滙控（005）逾10億元，並狂掃內險股，巧合的是，國壽昨日亦有近10億元北水追貨，換馬意味濃，在內險股帶動下，港股結束4連跌，國壽（2628）升逾7%，連同升近5%的中國平安（2318），合共推升大市65點，恒指昨日收報23348點，升219點。分析預期北水南下買貨的勢頭仍會持續，港股有望衝上24000點。