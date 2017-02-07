不止三義木雕園區 台商返台投資嘉義也報喜
2017-02-07 08:25
台商返台投資方嘉義也報喜。圖為「2017大陸台商春節聯誼活動」總統蔡英文（中）出席致詞並向與會來賓拜年。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台商返台投資正一步步成熟，才被曝光將返台投資百億元的三義木雕產業園區，據報導，另有3台商看上嘉義，準備落腳設廠。
《聯合新聞網》報導，由台企聯會長王屏生主導的三義木雕園區投資案，被蔡政府視為重大投資案，整個開發案初期定為 27公頃，但是，王屏生卻指出，可能擴及到70公頃，錢不是問題。
不止三義木雕案，另有3台商準備回到嘉義投資，分別生產製造汽車腳踏墊、紡織、LED燈；且在去年就敲定在馬稠後一期產業園區設廠，預定今年中旬即可交地，三年內完成設廠並生產，預估年產值逾10億元。
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