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新台幣好猛！謝金河：台商資金回流了

新台幣匯率站上「30」字頭價位。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-07  09:03

〔即時新聞／綜合報導〕新台幣匯率昨日跳空升破31元大關，重現「30字頭」，以30.943元兌1美元作收，勁揚1.07角，雞年至今短短三個交易日，新台幣已強漲4.17角。對於熱錢瘋狂湧入，央行密切關注。財信傳媒董事長謝金河今在臉書提到，新台幣成為全球超強貨幣，顯然與資金大筆流入台灣有關。

謝金河在臉書撰文表示，去年大多數亞洲貨幣兌美元匯率都下跌，惟獨新台幣表現超強，這顯然與資金大筆流入有關。他說，若從外資在股市的活動來看，雞年以來，外資在台股著墨不多，但外資大買卻大買大同、新光金、中石化及中纖等標的，外資內資化，這顯然與過去3年内資大出走，現在逐漸回流有關。

他提到，自己的看法是，去年以來兩岸關係緊張，很多台商處分中國的土地或轉投資公司，這些資金回流，或有人看好今年稅制改革，提前回台卡位。而台幣升值將帶給股市多年不見的資金行情，很多蹲了很久的有低價超值股今年看漲，尤其是有厚實資產的公司。不過，台幣強升也會影響出口產業，外銷股今年會比較吃力。

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