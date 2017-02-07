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機場捷運通車 沿線房價抗跌 長庚醫院站漲最多

機場捷運通車，沿線住宅房價具有抗跌性。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-07  07:12

〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，房價一路下挫，但是，機場捷運沿線逆勢不同，根據房產業者發布的最新交易行情，沿線12個站週邊1公里住宅具有抗跌作用，其中，長庚醫院站逆勢上漲最多，每坪站上32.6萬元，跟前一年相比，上揚6.9％。

綜合媒體報導，跟當前房市、房價下跌情況相比，機場捷運沿線住宅具有相當程度抗跌，台灣房屋統計，2016年機捷12站去年均價，上漲的有長庚醫院（A8）站、林口（A9）站、桃園體育園區（A21）站，跌幅最深的前3站是桃園青埔地區領航（A17）站15.1％、泰山（A5）站14.5％，新莊副都心（A4）9.7％。

正值房價修正期，而被指為供過於求的桃園青埔、林口、新莊副都心等地，跌幅更高，但機捷帶來的便利，效益正在產生，連帶使得沿線房價跟同區房價相比，抗跌性顯現。

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