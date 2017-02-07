房市低迷 中華郵政逆勢狂買廠辦大樓

中華郵政去年底砸錢買大樓。圖為台南郵局。（資料照，記者楊金城攝）

2017-02-07 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕2016年房屋買賣移轉棟數只有 24.5萬棟，創史上新低量，市場交易沈悶，不過，中華郵政卻逆勢操作，在去年底就狂砸14億在內科、南港、汐止3區購買廠辦大樓。

《工商時報》中華郵政是以整層樓買進方式置產，買入地點包括南港軟體園區9樓、汐止遠雄U-Town、內科長虹旗艦大樓，都是帶租約交易。

信義全球資產指出，近5年內科、南港、汐止3區域廠辦交易顯示，上市櫃公司對於台北科技走廊情有獨鍾，在新的一年，台北科技走廊三區發展，仍會是市場關注的焦點。