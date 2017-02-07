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川普政策難捉摸 歐股走低

2017-02-07  01:36

〔中央社〕交易商說，在投資人觀望美國總統川普本週可能提出哪些政策的情況下，歐股與全球其他地區股市今天走低。

外匯交易商萬達（Oanda）的分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「川普令人捉摸不定．．．我們很難預料他接下來會怎麼做，正如他對移民問題所採取的行動。」

倫敦FTSE 100指數下挫16.15點或0.22%，以7172.15點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌141.65點或1.22%，收在11509.84點。

巴黎CAC 40指數跌47.34點或0.98%，收4778.08點。

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