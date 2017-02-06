威力彩、今彩539頭獎皆摃龜！

2017-02-06 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月6日）開獎的第106000011期威力彩，頭獎摃龜；第106000031期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000011期威力彩中獎號碼為：第1區「02、15、20、21、33、34」，第2區「03」。頭獎摃龜，貳獎共1注獨得，可得954萬8663元，參獎共22注獲得，每注可得15萬元，肆獎共117注獲得，每注可得2萬元，伍獎共702注獲得，每注可得4000元，陸獎共5413注獲得，每注可得800元，柒獎共9947注獲得，每注可得400元，捌獎共5萬6726注獲得，每注可得200元，玖獎共7萬3681注獲得，每注可得100元，普獎共13萬128注獲得，每注可得100元。

第106000031期今彩539中獎號碼為「10、24、26、29、36」頭獎摃龜，貳獎共249注獲得，每注可得2萬元，參獎共8815注獲得，每注可得300元，肆獎共9萬5372注獲得，每注可獲得50元。

第106000011期38樂合彩中獎號碼為「02、15、20、21、33、34」，五合摃龜，四合摃龜，三合共58注中獎，每注可得5750元，二合共1651注中獎，每注可得750元。

第106000031期39樂合彩中獎號碼為「10、24、26、29、36」，四合2注中獎，每注可獲得21萬2500元。三合共226注中獎，每注可得1萬1250元，二合共7056注中獎，每注可得1125元。

第106000031期3星彩中獎號碼為「356」，正彩共44注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000031期4星彩中獎號碼為「6430」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」