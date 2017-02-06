日圓先生：美元兌日圓可能跌破100日圓

2017-02-06 22:04

〔記者盧永山／台北報導〕有「日圓先生」之稱的前日本財務省官員榊原英資（Eisuke Sakakibara）表示，年底時美元兌日圓可能跌破100日圓，因美國總統川普表態支持弱勢美元，可能使美國聯準會（Fed）放緩升息速度。

目前任教於青山學院大學的榊原英資表示，如果日圓是逐步升值，日本銀行不該干預，在海外擁有生產基地的日本企業，將因日圓升值而受益。他指出，即便日圓快速升值，日本銀行也無法干預，因美國將反對此舉。

川普去年11月勝選讓日本獲得初步的利益，因他打算推出的刺激措施提振美元，並使日圓走弱，協助日本出口。但近來川普批評日圓太弱，已使他成為依賴出口的日本最大的風險。上週美元兌日圓貶至2個月最低的112.08日圓。

在本週稍晚日本首相安倍晉三與川普舉行的高峰會上，貿易和貨幣政策將成為重要議題。川普先前批評美國車商無法進入日本市場，也批評日本用貨幣政策貶值日圓。