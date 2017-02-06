威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-06 20:53
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、15、20、21、33、34。第二區：03。
38樂合彩：02、15、20、21、33、34。
今彩539：10、24、26、29、36。
39樂合彩：10、24、26、29、36。
3星彩：356。
4星彩：6430。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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