超旺！大樂透春節大紅包 這裡開出161注
2017-02-06 21:08
〔即時新聞／綜合報導〕大樂透春節大紅包明（7）日將開出最後1期；台灣彩券表示，春節大紅包從除夕至2月3日，共開出627組，並有827注中獎，其中，光是新北市就開出161注，占全國19.5%，堪稱全國最強運的縣市。
綜合媒體報導，台灣彩券表示，大樂透春節大紅包從除夕至2月3日，共有827注中獎，新北市開出161注，占全國19.5%；台北市開出106注，佔12.8％居次；高雄市開出98注，占11.9％，排名第3；台中市開出10.2％、桃園市開出10％，全國唯一沒開出大樂透春節大紅包的縣市只有連江縣。
台彩指出，今年大樂透春節大紅包首次採用每期加開1組10個獎號的加碼方式，創下公益彩券第4屆以來春節大紅包最多的中獎注數；今年大樂透春節加碼總計將送出新台幣6.3億元的獎金，共630組100萬元獎金的中獎機會，由於還有3組100萬元獎項沒有送出，明日大樂透仍將加開10個獎號。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 日本房地「慘」到子女不敢繼承？旅日作家這樣觀察…
- 宏達電元月營收46.64億元 創9個月新低
- 年喝近38億公升 越啤酒市場冠東協
- 網路壅塞誤傳遭攻擊 一銀澄清：非受外部攻擊
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照
- NBA》輸國王再爆內鬨？格林嫌KD不夠積極（影音）
- 超級盃》愛國者延長賽上演大逆轉 隊史第5座冠軍到手
- 日本新款水手服泳衣 這裡竟然有個洞...
- MLB》補范屈拉空缺 皇家用5億簽小熊投手
- Lulu首遊迪士尼崩潰大哭 意外抓包緋聞旅伴
- 新海誠《秒速5公分》真人版 網傳董子健執導
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
- 留言「了不起。負責」？童仲彥：好友留的
- 色雇主騷擾菲律賓移工 判賠30萬
- MLB》朴炳鎬遭雙城DFA 美媒幫忙找新東家
- 《自由廣場》要支持蔡總統到何時？
- 歷經13小時手術 超商男斷掌縫合了
- 阿富汗雪崩連連 逾百人喪生
- 陳義芝／叮咚叮咚響不停 － 手機上的社群
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 蔡淑臻沮喪腳傷1年 被李沛旭暧心舉動融化了
- 桃、竹交界山林火警 風勢助長難搶救
- 資深演員高鳴輕生 妻悲痛：和子女有心理準備
- 台積電高雄園區設廠案 陳菊︰就等業者宣布
- 鄭明典提醒今有中國霾飄入 台灣空氣將受影響
- 男子「偷雞」不著蝕把米
- 日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚
- 鎖定女高中生 伸狼爪13年
- 基隆元宵暝 七堵鐵道煙火節璀璨登場
- 迎戰旅遊淡季 知本溫泉區推長住優惠方案
- 0206地震週年 維冠寶寶家屬盼：平安長大
- 國民黨主席選舉5強開會 韓國瑜促放寬門檻
- 川普上訴踢鐵板 穆斯林禁令失效
- 劉嘉玲被媽爆料：她就喜歡梁朝偉！
- 李奧納多獵豔吃癟 年過40改當新好男人
- 視察三環三線 朱立倫：加速施工
- 台灣燈會「幸福奇雞」小提燈超搶手 限量8萬盞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges new cross-strait mindset
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 高市空品不佳 小港、前鎮2測站達「紅害」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超旺！大樂透春節大紅包 這裡開出161注
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分