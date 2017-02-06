超旺！大樂透春節大紅包 這裡開出161注

2017-02-06 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕大樂透春節大紅包明（7）日將開出最後1期；台灣彩券表示，春節大紅包從除夕至2月3日，共開出627組，並有827注中獎，其中，光是新北市就開出161注，占全國19.5%，堪稱全國最強運的縣市。

綜合媒體報導，台灣彩券表示，大樂透春節大紅包從除夕至2月3日，共有827注中獎，新北市開出161注，占全國19.5%；台北市開出106注，佔12.8％居次；高雄市開出98注，占11.9％，排名第3；台中市開出10.2％、桃園市開出10％，全國唯一沒開出大樂透春節大紅包的縣市只有連江縣。

台彩指出，今年大樂透春節大紅包首次採用每期加開1組10個獎號的加碼方式，創下公益彩券第4屆以來春節大紅包最多的中獎注數；今年大樂透春節加碼總計將送出新台幣6.3億元的獎金，共630組100萬元獎金的中獎機會，由於還有3組100萬元獎項沒有送出，明日大樂透仍將加開10個獎號。