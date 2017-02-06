宏達電元月營收46.64億元 創9個月新低
2017-02-06 18:20
〔記者王憶紅／台北報導〕受到元旦假期及農曆年節工作天數減少之影響，宏達電1月營收46.64億元，年減27.98%，是9個月來新低。
宏達電1月推出新機HTC U系列手機，雖然營收較去年同期減少，但較去年2、3月無新機推出時的營收高。
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