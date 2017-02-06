閎康元月合併營收 創歷年同期新高

2017-02-06 18:54

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠閎康（3587）今（ 6 ）日公佈1月自結合併營收達1.307億元，較去年同期成長21.70 %，創歷年同期新高，也接近去年12月1.38億元創營收新高的高檔水準，預期第一季營收將淡季不淡。

閎康去年累計合併營收為14.58億元，年增加30.23%，創營收歷史新高，今年受惠兩案客戶的擴產需求，材料分析、故障性分析及可靠度測試服務項目激增，除了擴充機台數量，董事會日前並通過廈門投資案及上海增資案，並與清華海峽研究院共同簽署合作備忘錄，雙方將建立最先進材料分析實驗室、故障分析實驗室以及可靠性分析實驗室。