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網路壅塞誤傳遭攻擊 一銀澄清：非受外部攻擊

2017-02-06  17:41

〔記者盧冠誠／台北報導〕近期傳出不少證券商遭駭客攻擊並被勒索比特幣（Bitcoin），造成金融市場騷動，而第一銀行今早網路一度「壅塞」，卻被誤傳為可能與最近券商被駭客攻擊有關。

第一銀行傍晚特別澄清並指出，因內部系統昨日進行安全性提升，今天為更新後首日，且交易量又特別多，才會造成網路壅塞，故緊急做了調整設定，並在1個小時左右排除。

一銀強調，部分電腦有短暫壅塞現象，並非受到外部攻擊，也沒有全面大當機。

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  • 第一銀行今早網路一度「壅塞」，卻被誤傳為可能與最近券商被駭客攻擊有關。 圖為第一銀行新莊分行。（資料照，記者葉冠妤攝）

    第一銀行今早網路一度「壅塞」，卻被誤傳為可能與最近券商被駭客攻擊有關。 圖為第一銀行新莊分行。（資料照，記者葉冠妤攝）

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