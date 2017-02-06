汰換二行程商機 電動機車今年銷售翻倍上看4萬輛

2017-02-06 17:54

〔記者黃佩君／台北報導〕去年電動機車銷售達2萬輛、累計6萬輛而受汰換二行程機車商機及政府持續補助等因素挹注，經濟部長李世光今預測今年電動機車銷售應可「翻倍」上看4萬輛；而電動機車免徵貨物稅目前已延長5年，經濟部正與財部研究是否繼續延長。

經濟部昨舉行電動機車成果發表會，表示台灣自1999年推動電動機車迄今已突破6萬台，去年更因新品牌Gogoro大幅成長，去年電動機車首度突破2萬台，年增高達98%。

但電動機車佔全台機車比例仍低，僅為1500萬台機車的0.3%左右。環保署空保處長蔡鴻德估計，由於全台有156萬輛二行程機車須在2020年前強制退場，預計今年開始一年至少須減少50萬台，再加上政府對電動機車補助，今年銷量應可達到4萬輛目標。

經濟部長李世光也表示，由於政府對電動機車祭出利多，今年可望較去年翻倍成長，目標2021年能達到20萬輛銷售。李世光也說，目前經部已與財部協調延長免徵電動機車貨物稅五年，未來是否延長到10年已在討論、尚未定案。另外今年經部、環保署補助每台機車7000至1萬2000元，地方政府也補助1萬至1萬5千元不等，讓電動機車價格接近一般機車，提升競爭力。

而對機車族最顧慮的充電站建設，李世光強調，目前正與業界共同推動增設電池交換站，未來預計六都每公里就有一個換電站，另外也希望推動電池規格一致等，讓目前交換站設置能成為各車廠共享的資源。