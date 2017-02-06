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去年11、12月千萬中獎發票 雙北就開出8張

2017-02-06  17:26

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今日公布去年11、12月期統一發票中獎明細，總計開出12張千萬特別獎發票，以及11張200萬元特獎發票。千萬發票部分，有高達9張以上消費金額低於百元就中獎，最幸運的一張，為桃園市龜山區文化一路統一超商開出的純喫茶紅茶發票，花20元就中獎。

財政部賦稅署署長李慶華表示，「財神爺很公平，」去年7、8月千萬大獎多開台中，9、10月換桃園，11、12月則換成雙北。去年11、12月期的12張千萬中獎發票中，有4張開在台北、4張開在新北，光雙北中獎率佔比就有一半以上。

此外，買飲料中獎的也很多，有4張超商開出的千萬中獎發票，消費品項包含飲料，例如台北市士林區德行東路6-2號統一超商開出的88元發票，本次消費金額最低、從桃園市龜山區文化一路統一超商開出的20元純喫茶發票，新北市五股區民義路二段16號全家超商開出的35元中杯熱美式發票等。

李慶華指出，本次由連鎖茶飲、咖啡店開出的中獎發票也不少，千萬特別獎部分有3張，200萬特獎部分有1張。包括台北市大同區民生西路159號CoCo茶飲開出的65元百香綠、芒果綠茶發票，新北市板橋區文化路一段309之37號路易莎咖啡開出的70元咖啡、起司歐姆蛋發票，以及台南市永康區中正南路725號茶之魔手開出的55元烏龍綠及冬瓜青茶等。

200萬特獎部分，去年11、12月共開出11張中獎發票，金額最小為新北市板橋區金門街全家超商開出的25元肉鬆起酥麵包，金額最大為台北市萬華區昆明街上乘三家開出的801元用餐發票。

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  • 去年11、12月期發票，共開出12張千萬特別獎中獎發票，圖為詳細中獎明細。（記者吳佳蓉攝）

    去年11、12月期發票，共開出12張千萬特別獎中獎發票，圖為詳細中獎明細。（記者吳佳蓉攝）

  • 去年11-12月期發票，共開出11張兩百萬特獎中獎發票，圖為詳細中獎明細。（記者吳佳蓉攝）

    去年11-12月期發票，共開出11張兩百萬特獎中獎發票，圖為詳細中獎明細。（記者吳佳蓉攝）

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