牧德第一季淡季不淡 元月營收創歷年同期新高

2017-02-06 16:51

〔記者洪友芳／新竹報導〕國內光學檢測設備廠牧德科技（3563） 公布1月合併營收達7,066萬元，年增63.7%、月增11.5%，創歷年同期 新高。

牧德表示，設備產業的淡旺季循環仍然存在，但因新產品出貨暢旺，帶動牧德的營收水準提升，成長動能維持不墜，第一季將「淡季不淡」。

牧德已公布去年財報，年營收及營業利益都創歷史新高，毛利率也連兩年創新高達61.7%，每股盈餘4.67元，年增25.5%。牧德董事會日前通過去年盈餘將配發股利為4.2元，全數以現金發放，股利配發率連續三年達90%，以今日收盤價62.1元計算，殖利率達6.76%。