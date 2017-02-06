龔明鑫：「亞洲・矽谷」打造物聯網為10兆元產業
2017-02-06 16:37
龔明鑫：「亞洲・矽谷」是為年輕人推的政策，透過培植國內新創發展物聯網產業，要創造的不只是「兆元產業」而是「十兆元的產業」。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委龔明鑫今日表示，麥肯錫估算，物聯網到2025年在全球產值將達6.2兆美元，台灣透過「亞洲・矽谷」計劃，利用台灣硬體優勢，目標搶占全球5%市佔率，換算成台幣就是10兆元，也就是說，亞洲矽谷計劃要創造的不是「兆元產業」而是「十兆元的產業」，其中，尤其有6-7成要靠台灣年輕人，也將為年輕人享有，亞洲矽谷是為了年輕人而推出的政策。
國發會副主委龔明鑫今天中午在Yahoo TV「彭博士觀風向」談論「亞洲・矽谷」政策，他指出，亞洲矽谷將打造台灣成為美國新創事業在亞洲的試驗場域，台灣具備許多優勢，包括實力堅強的硬體基礎以及優秀的工程師等。
龔明鑫說，未來10~20年全球成長最快的市場會是在亞洲，而國際企業鎖定亞洲市場，要找灘頭堡要做試驗研發，當然可以選中國，但卻很多企業認為，中國對智慧財產保護比較不周全，一旦有創新成果後就很容易被複製，但台灣則不會有這個問題。
近來Uber爭議，引發新創事業與法令問題，龔明鑫指出，雖然有很多外國人提醒，此事會讓外界產生不好印象，認為台灣對新創支持有疑慮，但事實上，新創與未來性，跟現有產業的發展、法令規範要取得平衡，就必須要不斷溝通。
他說，不認為Uber在台灣會就此消失，Uber短短時間形成的效益很驚人，代表台灣人對新創接受程度很高，因此可以與主管機關進一步溝通，在法令取得平衡與妥協，「一定可以找到雙贏模式，就看有沒有心。」
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