受元旦、農曆年工作天數減少 毅嘉1月營收月減25％

2017-02-06 16:34

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2404）1月自結合併營收4.07億元，受到元旦假期及農曆年節工作天數減少影響，較上個月減少25%。1月營收中，軟板產品2.98億元，機構整合元件產品營收1.12億元。

毅嘉指出，短期營運受傳統淡季及工作天數減少影響，但依據目前接單及客戶需求排程情形，預期在第一季中將逐漸恢復出貨水準，整年度之營運也預期呈現逐季增溫之趨勢。