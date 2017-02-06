新台幣連3升 續創逾19個月新高
2017-02-06 16:08
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場強升1.07角，以30.943元兌1美元作收，匯價連3升並續創逾19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為8.73億美元。
外匯交易員表示，新台幣在雞年短短3個交易日，已大漲4.17角，波段升幅達1.35％，主因期間國際美元走弱，以及外資匯入所致，而短線尚未看到打底跡象，續往升值方向前進機率仍高。
新台幣今以30.900元開出，最高30.830元、最低30.988元，終場收30.943元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 日本房地「慘」到子女不敢繼承？旅日作家這樣觀察…
- 大立光1月營收月減3成 2月估續降
- 縮時攝影大廠邑錡元月營收創歷年同期新高
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 搶劫不成砍斷超商店員手掌 少年倉皇逃逸畫面曝光
- 中職》Lamigo延攬前獅隊洋投戴倫 改名「道恩斯」再戰
- 台灣攝影史首次 「綜藝團系列」終章問世
- 河岸／熱風 － 記憶一個時代
- 金嗓費玉清最後搶票機會 加開下午場新挑戰
- 《新聞分析》後林聰賢時代 綠不整合恐失優勢
- 衛福部統計 殺子女再自殺 每年受害逾6童
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- 寇家瑞陳敬宣談情說愛 過不了這一關
- 日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚
- 最後一行真相大白 《反轉》再掀湊佳苗風
- 台灣賽》逼出150％實力 絲薇托莉娜封后
- 醉男鬱卒想被關 到警局縱火被判刑
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 談黨產 韓國瑜：天天到顧立雄家抗議
- 就是愛台灣 聲優吉川友八度開唱
- 台東縣企業、商號共11691家 普查處揭牌
- 中日對照讀新聞》70歳以上、ATM振込制限 詐欺防止へ 70歲以上限制使用ATM轉帳防止詐騙
- 媽祖遶境傳統藝閣再現台灣燈會
- 國內首次爆H5N6禽流感疫情 中國有傳人案例
- 活潑外向人緣好 張家次女枉斷魂
- 中市勞資爭議調解 去年為勞工拿回1.5億元
- 阿妹婚事 「泰坦」正義被逼問急求饒
- 工廠外堆放大量化學原料起火 廠長燙傷送醫
- 訂遊戲規則 國民黨今首度開會
- 中捷綠線首列電聯車來囉 12日遊行市區
- 拍扁爆紅麵包師求金援 網友︰我長得像ATM？
- 南亞觀察》從美夢變惡夢：談斯里蘭卡的「親中政策」
- 準備開學囉！小爪水獺寶寶學吃魚、練泳技
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- 台日對抗賽 中職聯隊名單9日出爐
- 「鳯凰」下蛋了！ 台灣燈會主燈30顆蛋亮相
- 桃李滿門 傅狷夫開一派畫風
- 法律白話文》為何我們看不懂判決（上）
- 台東高中龍柏強颱中重生 卻受不了東北季風
- 工業及服務業普查 澎湖今起掛牌成立
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新台幣連3升 續創逾19個月新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分