新台幣連3升 續創逾19個月新高

2017-02-06 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場強升1.07角，以30.943元兌1美元作收，匯價連3升並續創逾19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為8.73億美元。

外匯交易員表示，新台幣在雞年短短3個交易日，已大漲4.17角，波段升幅達1.35％，主因期間國際美元走弱，以及外資匯入所致，而短線尚未看到打底跡象，續往升值方向前進機率仍高。

新台幣今以30.900元開出，最高30.830元、最低30.988元，終場收30.943元。