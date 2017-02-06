| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

新台幣連3升 續創逾19個月新高

2017-02-06  16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場強升1.07角，以30.943元兌1美元作收，匯價連3升並續創逾19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為8.73億美元。

外匯交易員表示，新台幣在雞年短短3個交易日，已大漲4.17角，波段升幅達1.35％，主因期間國際美元走弱，以及外資匯入所致，而短線尚未看到打底跡象，續往升值方向前進機率仍高。

新台幣今以30.900元開出，最高30.830元、最低30.988元，終場收30.943元。

廣告
  • 新台幣今以30.900元開出，最高30.830元、最低30.988元，終場收30.943元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣今以30.900元開出，最高30.830元、最低30.988元，終場收30.943元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新台幣 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：新台幣連3升 續創逾19個月新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.