縮時攝影大廠邑錡元月營收創歷年同期新高

2017-02-06 16:08

〔記者陳梅英／台北報導〕縮時攝影機大廠邑（7402）受惠於與美國ODM客戶Vernier擴大合作效益發酵，1月合併營收達3116.5萬元，創歷年同期新高水準，較去年同期2150.1萬元大幅成長44.95％，與上月相比則下滑27.69%。

邑錡表示，1月營收較去年同期大幅成長44.95％，係受惠ODM主要美國教育相關客戶Vernier持續出貨貢獻，由於邑錡與Vernier奠定長達8年ODM合作基礎，主要提供教育用平板測量電腦產品相關機構零件，2016年起並擴大合作從產品共同研發設計、生產與售後服務等，提供客戶完整一站式解決方案策略奏效，有助於提供邑錡創新ODM業務良好之成長動能。

展望2017年第一季，邑錡維持審慎樂觀看法。由於第一季因工作天數較少屬整體營運淡季，惟邑錡將持續擴大與更多國際大廠合作的創新ODM業務，包括美國Vernier、英國Friday Lab等專案合作在今年將持續挹注公司營運成長動能；另一方面，在自有品牌OBM業務區塊，除持續推進目前在中國大陸的聯名縮時新機款合作案外，預計各個系列的Wi-Fi低耗能智慧型新一代產品亦在今年開始陸續量產，全球出貨。公司將積極參加全球安全監控、消費性電子產品等知名展會，以提升Brinno自有品牌縮時攝影、智慧家居產品的全球市占率表現。

此外，邑錡近幾年持續投入智慧居家安全相機等研發設計已逐步發酵，並在今年CES展正式推出Brinno自有品牌數位電子貓眼升級版產品，將於量產後正式在全球近60個經銷據點開始販售，另外，亦預計於第二季起將擴大販售搭載具低耗能Wi-Fi功能的智慧型數位電子貓眼新一代產品，可望帶動智慧家居產品在營收佔比的大幅提升。