威剛元月營收逆增 預期第一季營運仍將維持高檔表現
2017-02-06 15:43
〔記者洪友芳／新竹報導〕不受春節長假效應干擾，記憶體模組大廠威剛科技（3260）開春業績逆勢走高；1月合併營收達25.08億元，年增37.45%、月增10.72%，跟去年同期高檔水準相近。威剛預期第一季，受惠記憶體供給吃緊狀態不變，公司營運仍將維持高檔表現。
威剛指出，1月營收中，記憶卡及隨身碟等NAND Flash產品占營收月增高達39%，銷售金額同時也達近2年來的單月新高，營收比重達21.76%；DRAM產品營收同步月增12%，營收貢獻度仍以44.11%位居第一大產品線。
威剛表示，DRAM及NAND Flash第一季價格漲勢確立，加上中國地區補貨需求升溫，威剛1月營收除了記憶體相關產品銷售增溫外，外接式硬碟業績也同步回溫，連同固態硬碟（SSD）營收，兩大存儲類產品在1月營收比重也維持在30%以上。
受惠DRAM及NAND Flash價格雙雙走揚，威剛去年自結稅前獲利達16.06億元，每股稅前獲利約7.5元。展望今年第一季，威剛預期記憶體供給吃緊狀態不變，公司營運仍將維持高檔表現。
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