台股攻上9500點大關 創一年半新高

台股今日多頭再起，買氣熱鬧滾滾，指數一路走高，衝上9500點，再創近一年半新高，收盤大漲82.45點，收在9538.01點，成交量約995.15億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-06 13:40

〔記者卓怡君／台北報導〕美股上週五因就業數據優於預期，道瓊指數重新站回兩萬點大關，台股今日多頭再起，買氣熱鬧滾滾，指數一路走高，衝上9500點，再創近一年半新高，收盤大漲82.45點，收在9538.01點，成交量約995.15億元。

新台幣持續升值，台股上演強勁資金行情，今日電子、金融、傳產、營建、資產、生技股活蹦亂跳，半導體廠精測（6510）因元月營收創下歷史次高，股價攻上漲停，創下掛牌新高；鴻家軍則因夏普財報亮眼，今日成為率領台股上攻的主力部隊；金融股在美國金融股帶動下，今日表現亦強勢，國泰金（2882）與富邦金（2881）大漲逾3%，新光金（2888）因有董監改選題材，盤中爆出大量強漲逾6%。

IC設計本週有多家公司召開法說會，今日率先展開法說會行情，面板驅動IC龍頭聯詠（3034）獲得買盤敲進，盤中大漲逾4%，聯發科（2454）止跌反彈，回補新春開紅盤的向下跳空缺口；人氣飆股玉晶光（3406）尾盤殺到跌停，軋空氣勢似乎出現敗象。

法人指出，台股新春開紅盤以來成交量明顯放大，今日延續多方趨勢，日KD多頭排列，緩步向上，宜樂觀看待台股本波資金行情，尤其中小型股較具表現空間。