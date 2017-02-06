台股收盤上漲82.45點 報9538.01點
2017-02-06 13:34
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲82.45點，漲幅0.87％，報9538.01點，成交金額為995.15億元。
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