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超級盃》愛國者延長賽上演大逆轉 隊史第5座冠軍到手 東北風來襲！18縣市發布陸上強風特報 股匯雙漲 新台幣早盤勁揚站穩「30」字頭
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股匯雙漲 新台幣早盤勁揚站穩「30」字頭

2017-02-06  12:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲格局，加權指數收復9500點關卡，新台幣匯率盤初也跳空升破31元大關，並在早盤守穩「30」字頭價位。

新台幣中午暫以30.918元兌1美元作收，勁揚1.32角，台北外匯經紀公司成交量為6.58億美元。

外匯交易員表示，雖然美國上週五公布優於預期的非農就業數據，但在薪資成長方面，卻不如市場期待，同時降低投資人對美國聯準會（Fed）3月升息的預期，導致國際美元無法展開顯著反彈，新台幣則在外資匯入下，持續揚升。

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  • 新台幣匯率早盤守穩「30」字頭價位。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率早盤守穩「30」字頭價位。（資料照，記者李靚慧攝）

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