駭客再出手 群益證券電子下單一度出現異常
2017-02-06 11:05
有媒體報導指出，今日傳出群益證券再遭駭客攻擊，經過積極修復後，終於在開盤15分鐘後逐漸俢復完成。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣證券市場於4日遭受大規模駭客攻擊，有媒體報導指出，今日台股早盤，傳出群益證券再遭駭客攻擊，造成客戶無法電子下單，經過積極修復，終於在開盤15分鐘後逐漸修復完成。
據《聯合報》報導，今早群益證券在開盤的前15分鐘就遭到駭客攻擊，客戶要電子下單時，光是帳號登入就難以進入，群益證券立刻修護後，終於在開盤15分鐘後逐漸修復完成，客戶才得以順利登入並進行電子下單。
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