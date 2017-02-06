因應高齡社會 國壽推首張小額終老保險

2017-02-06 10:43

〔記者廖千瑩／台北報導〕為因應高齡社會來臨，補強社會安全網，金管會去年底訂定小額終老保險商品相關規範，國內首張小額終老保險今天出爐，國壽搶頭香率先在今天推出小額終老保險，標榜人人皆可投保，且保費比市面上一般同類型的保險低，每人最高保額為30萬元。

依據國發會預估，台灣將在107年邁入高齡社會，也就是65歲以上的人口將達到14%，且將在114年成為超高齡社會，65歲以上的人口將達到20%。若再加上少子化的威脅，未來走在路上，遇見的老年人可能會比青年人來的多，青壯人口對社會經濟支持的負擔將逐漸加劇。

國泰人壽建議，面對人口結構的改變，每個人都應及早為自己的最後旅程做好準備。

國泰人壽林昭廷資深副總表示，率先推出業界首張小額終老保險，有別於微型保險以照顧經濟弱勢族群為主，小額終老保險人人皆可投保，此商品的特色在於保費比市面上一般同類型的保險低，每人最高保額為30萬元。