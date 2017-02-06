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鴻海開工拜拜 郭董罕見缺席

2017-02-06  10:26

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團今日一早舉辦開工祭祀，往年親自主祭的鴻海董事長郭台銘今年意外缺席，由鴻海集團副總裁呂芳銘代表，包括徐牧基、吳良襄等高階主管陪同，針對郭台銘今日未現身，呂芳銘強調，董事長郭台銘昨天就去拚經濟，大家一起努力。

由於鴻海去年出現近20多年來首次業績衰退，郭台銘在尾牙特別鞠躬致歉，雞年一開春，郭台銘就火力全開，展開跑透透行程，缺席今年開工祭祀活動，呂芳銘表示，今年目標就是多一分努力，多一分收穫，多一分團結，多一分競爭，至於郭董心情如何，呂芳銘笑稱，郭董心情很好，大家一起為拚經濟努力。

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  • 鴻海土城總部今日上午舉辦開工祭祀。（記者卓怡君攝）

    鴻海土城總部今日上午舉辦開工祭祀。（記者卓怡君攝）

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