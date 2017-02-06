2/6重要財經新聞一覽

2017-02-06 09:10

自由時報財經︰僑外生留台評點制薪資訂下限生變

實施兩年多的僑外生留台「評點配額制」，平均雇用薪資由三萬八千元直降至三萬元以下，為避免雇主以「假白領真藍領」方式聘僱僑外生，勞動部原本打算訂出薪資下限三萬二千元，於今年實施，但因僑委會及財經部會等反對，該案遭到擱置，勞動部與國發會均表示，目前尚在研議中。

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蘋果日報財經︰台紙董總激鬥 爭奪公司章

台紙（1902）董總內訌愈演愈烈，派系大鬥法！台紙昨發布重訊，因監察人李明哲辭任，導致唯一監察人陳如舜當然解任，若未依法在2月10日前由董事長簡鴻文召開董事會選任監察人並承認去年財報，股票恐停止交易，影響所及可能超過4萬名小股東。但董事長簡鴻文表示，本周無法開董事會，財報還沒簽核。

工商時報財經︰iPhone史上最大 備貨潮來了

為了喜迎歷代iPhone規模最為龐大、約1至1.1億支備貨潮，外資圈近期傳出供應鏈廠商將較以往提早1至2個月、也就是從3至4月份起開始拉貨，此也意味著第二季將呈現淡季不淡，加速台股攻萬點腳步。

中國時報財經︰3／4有手機 平均每天上網3小時21分

國發會甫完成的「105年數位機會發展現況調查」顯示，我國智慧型手機持有率快速提升，去年12歲以上民眾每4人就有3人持有，手機族平均每日上網高達3小時21分鐘，5年成長1倍。與朋友吃飯、上課上班、走路開車滑手機的人數比率皆較上年提高2～3個百分點，隨時隨地滑手機的比率再創新高。

經濟日報財經︰台積接班人選 引發市場聯想

台灣半導體產業協會將在下月底改選理監事，台積電董事長張忠謀欽點，現任台積電共同執行長魏哲家出任下屆理事長。由於張年假期間在家中不慎跌倒，引起各界關注其健康及後續接班規劃，此安排是否為接班舖路，引發聯想。台積電內部證實，魏哲家將任角逐下屆理事長改選，但不對相關布局做進一步評論。

星島日報財經︰銀行收緊信用卡存款 打擊逃稅洗錢活動

共同匯報標準（Common Reporting Standard， CRS）今年起正式在港實施。據了解，今後凡信用卡戶口內的正結餘超出39萬元，並持續超過50天，銀行有權將超額正結餘退回給客戶，換句話說，今後客戶不能隨意將大額款項存於信用卡戶口內，業界認為此舉有助打擊逃稅或洗錢活動。滙豐等銀行已先後向信用卡客戶作出相關通知。