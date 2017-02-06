台股開盤上漲12.11點 報9467.67點
2017-02-06 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲12.11點，漲幅0.13％，報9467.67點，成交金額為13.31億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 主人過世留給他7億豪宅 文盲漁夫太感傷拒住
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 捷運綠線高架化 6個土開站
- 死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消
- 自由共和國》梁文韜／ 川普固本型大美國主義的經濟啟示
- 《自由廣場》《澄社評論》莫把「年金改革」變「剿匪」
- 禁令下的生機
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- HBL》南山克東山 教練不開心
- 《自由廣場》自願被綁架
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 不算職災？孟庭麗離世1年 弟再公開她昏迷前錄音...
- 篩選倍率擴大 建中校長：重複錄取更惡化
- 貝琪露雙下巴復出 渴愛不敢結婚
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 台積電高雄園區設廠案 陳菊︰就等業者宣布
- 〈愛瘋迷〉閨蜜 不是妳的傀儡
- 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 浙江足浴店大火 至少18死
- NBA》沒大三元照砍42分 魏少率雷霆轟垮拓荒者
- 黃暐婷／髒
- 抗川普法官金句 「黑人命也是命」
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 台灣攝影史首次 「綜藝團系列」終章問世
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 國產SUV小改款-1
- 18縣市強風特報 冷氣團來襲週五下探10度
- 《天倫悲劇3死1傷》留書「給妻自由」狠父砍3子女自殺
- 提振經濟 今年第一要務
- 桃李滿門 傅狷夫開一派畫風
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 落實本土化 軍艦命名應跳脫傳統思考
- 陳菊拜天公 祈求小英讓台灣改革成功
- 年金改革最大變數？試委大嘆「下流老人」難存錢...
- 中斷70多年 西螺埔心重現提火把傳統
- HBL》陳千惠攻「山」頭 永仁複賽搶頭香
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤上漲12.11點 報9467.67點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分