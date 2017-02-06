日本房地「慘」到子女不敢繼承？旅日作家這樣觀察…

圖為東京新宿一景。（路透）

2017-02-06 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本正期待2020東京奧運能夠帶領經濟起死回升，不過，旅日作家劉黎兒在最新一篇文章中，卻認為，2021年可能是東京房價暴跌的開始，即使日本首相安倍晉三提出一堆經濟政策，但高齡化及房產過剩問題都無法解決，甚至成為老人生活負擔，女子更因治安問題而拋棄繼承。

日本房產有多「慘」？劉黎兒在《蘋果日報》的文章中指出，日本空屋數接近1千萬戶，近乎停滯，賣不掉也租不掉，甚至連東京都心及近郊都面臨這樣的問題，根據野村總合研究所預測，2033年空屋將達2167萬戶，空屋率達30.4％，每3戶就有1戶，非常恐怖。

劉黎兒指出，「距離東京電車車程1小時的近郊，如埼玉縣西南部等的住宅社區，過去是熱門通勤圈，不少40年老舊公寓遭棄置，空屋草長到2樓高，宛如叢林，枯枝枯葉堆積如山」；而如豐島區、葛飾區已經爆發治安問題，有些房子遭到強制拆除。

購買日本房子，而新屋交屋瞬間就掉價1成，獨棟洋房更是20年就不值一文，大部分2~30年大樓只有新屋價3分之1以下，很多人根本連貸款都還沒有付清，但還要付出高昂的修繕費，加上生活不便、可能遭到竊盜或縱火等治安問題，許多子女放棄繼承。