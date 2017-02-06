大立光1月營收月減3成 2月估續降
2017-02-06 08:02
〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光電 （3008）自結1月合併營收為38.04億元，較去年12月營收衰退30％，但年成長率達18％，符合市場預期，大立光並預估，2月因工作天數較短，營收將較1月小幅下滑。
受到1月底逢農曆年長假以及季節性淡季影響，大立光1月合併營收月減30％，大立光執行長林恩平先前於法人說明會上曾表示，今年1、2月營收以年度角度來看，會比去年同期成長，整年的表現就看雙鏡頭需求，以及零組件如感應器等供應狀況。
大立光去年下半年產能處於滿載情況，但因VCM比重下滑以及良率提升，大立光營收降、毛利率卻持續往上走，今年上半年受到季節性淡季影響預估營收將會下滑，但林恩平對於主宰毛利率關鍵的良率表現依舊不滿意，認為還有改善空間，法人預估，大立光首季營收將較去年第四季下滑3成，惟毛利率下滑將低於營收衰退幅度，可望維持在一個相對穩定的水準。
下半年在蘋果新機推出以及新廠開出加入量產，下半年成長性可期。以產品組合來看，1月千萬畫素（10M）以上產品佔營收比重約70％到80％，8M以上產品約佔10％到20％，5M產品約佔0％到10％，其他產品約佔0％到10％。
大立光去年第4季合併營收為157.22億元，季增9.84％，創下單季歷史次高，合併毛利率為70.66％，較第3季增加2.71個百分點，為歷史新高記錄，稅前盈餘為99.28億元，季增22.81％，稅後盈餘為84.49億元，季增21.39％，單季每股盈餘為62.99元。
累計2016年大立光合併營收為483.51億元，年減13％，毛利率為67.05％，稅前盈餘為282.41億元，年減3％，稅後盈餘為227.22億元，年減6％，每股盈餘為169.4元。
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