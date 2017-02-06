接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
2017-02-06 07:03
台積電董事長張忠謀（左起）、共同執行長劉德音、魏哲家及財務長何麗梅。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀年假期間在夏威夷住家的游泳池畔跌倒受傷，眼睛附近擦傷，引起外界關注張忠謀的接班計畫。有媒體報導，台灣半導體產業協會將在下月底改選，張忠謀點名現任台積電共同執行長魏哲家，引發聯想是否魏哲家就是張忠謀的接班人。
根據《聯合報》報導，近年來台灣半導體產業協會歷任理事長人選，幾乎都需張點頭。台灣半導體產業協會將在3月底改選理監事，張忠謀欽點魏哲家角逐，可能接掌帶領台灣半導體產業，被視為是一種風向球。台積電內部證實魏哲家將競選下屆理事長，但不多做評論。
現任台灣半導體產業協會理事長由鈺創科技董事長盧超群擔任，任期將於3月底屆滿。魏哲家若是出任理事長，將是台積電睽違7年後，再派出核心決策人士出任理事長。
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