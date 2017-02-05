台紙經營權之爭簡派出招 監察人全遭解任
2017-02-05 16:01
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）經營權之爭愈演愈烈，3日被視為簡派的監察人李明哲請辭，導致僅剩1席監察人陳如舜，因身為董事戴頌偉的配偶，依證交法規定當然解任，台紙去年財報至今尚未經過董事會、監察人承認，若無法在10日召開董事會補選監察人進而通過財報，恐將面臨罰款、停止交易，甚至下市的命運。
農曆年前老牌造紙業者台紙，驚爆內鬨，現任董事長簡鴻文遭總經理余美玲代表的戴誠志家族逼退，監察人陳如舜提案，以「職責怠惰」、「違反公司治理」二大理由，3月13日召開2017年第1次股東臨時會，將現任董事長簡鴻文作為法人代表的董事席次解任。
事實證明，簡鴻文並非省油的燈，3日台紙接獲通知，被視為簡派的監察人李明哲請辭，由於原本3席的監察人已有一席辭任，在李明哲請辭後，監察人僅剩陳如舜一席，但陳如舜又是董事戴頌偉的配偶，違反證券交易法第26條之3，「監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具配偶關係」的規定，導致陳如舜依法被解任。
據了解，台紙因爆發經營權之爭，今年1月的例行董事會遭簡鴻文停開，去年的財報至今尚未經董事會、監察人承認，現在3席監察人都已解任，如果雙方不能和解，勢必無法在3月底前通過財報並公告，將遭主管機關懲處。
台紙今日發布重大訊息指出，台紙最遲應在106年3月底前，召開股東臨時會選任監察人來承認105年度財務報告並公告，如果未能依照規定辦理，該公司股票將有遭停止買賣的風險。因此，台紙現任董事長最遲在2月10日前召開董事會。
據了解，由總經理余美玲掌握的4席董事，已提案要求董事長簡鴻文召開董事會，但因為雙方已撕破臉，這場經營權之爭能否盡速收場，攸關台紙4萬多名小股東的權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 「就是現在」 蔡英文喊話：支持台商回台投資
- 新人新政／掌農委會 林聰賢：助農過好日子
- 新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強
- 富邦投教F4 走輕熟男路線
- 吳府三千歲降示 82歲老乩手將登釘刀梯
- MLB》A-Rod擔任春訓客座教練 薪水照領動向未明
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
- 美國土安全部跟進！全面停止川普禁令
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- NBA》關鍵時刻放槍 柯瑞這一球太傷（影音）
- 藍又時過年廝殺 狂贏張芸京
- 挺同婚慘遭罵 張懸每週辦「公民對談」
- 姊妹「詹」是厲害 逆轉中國今拚后
- 足球》台灣國腳旅外 吳俊青加盟泰國球隊
- 認購溫心棉被864件 謝慧謹團隊超溫暖
- 熱心警休假找回失車 民讚：最棒新年禮物！
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 不選擇階段性戰場 詹啟賢︰要一路打到底
- 中客遊覽車撞涵洞 21傷
- 高爾夫》退休不遠了？前教練：擔心伍茲再也無法出賽
- 自由廣場》（李筱峰專欄）游錫堃吟唐詩
- 台灣女網賽》「台灣要獨立建國！」鬧場 決賽一度中斷
- 網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告
- 火災躲浴室 母女斷送生機
- 高雄市電影館影展贈票活動》光影殿堂-坎城影展名片精選
- 官網出包 總統府認錯更新
- 台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風
- 初期直腸癌沒症狀 容易被忽略
- 直言集》財經首長不動 改組美中不足
- 澳洲美少女遭罷凌 同學假意道歉讓2男性侵她
- 東北季風來襲越晚越冷！明晨北部下探13度
- 死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！
- 熊大怎麼了？ 氣球消氣慘變「藍瘦香菇」
- 詹家姐妹拚連霸 今日賽事預告與轉播
- 反制中國軍機 愛三首駐花東
- 焦點評論》兩個內舉
- 2003年依法休假沒懲處 台鐵產工：該比照辦理
- 部落青年種小米 林全彎腰跟著學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台紙經營權之爭簡派出招 監察人全遭解任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分