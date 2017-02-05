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台紙經營權之爭簡派出招 監察人全遭解任

2017-02-05  16:01

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）經營權之爭愈演愈烈，3日被視為簡派的監察人李明哲請辭，導致僅剩1席監察人陳如舜，因身為董事戴頌偉的配偶，依證交法規定當然解任，台紙去年財報至今尚未經過董事會、監察人承認，若無法在10日召開董事會補選監察人進而通過財報，恐將面臨罰款、停止交易，甚至下市的命運。

農曆年前老牌造紙業者台紙，驚爆內鬨，現任董事長簡鴻文遭總經理余美玲代表的戴誠志家族逼退，監察人陳如舜提案，以「職責怠惰」、「違反公司治理」二大理由，3月13日召開2017年第1次股東臨時會，將現任董事長簡鴻文作為法人代表的董事席次解任。

事實證明，簡鴻文並非省油的燈，3日台紙接獲通知，被視為簡派的監察人李明哲請辭，由於原本3席的監察人已有一席辭任，在李明哲請辭後，監察人僅剩陳如舜一席，但陳如舜又是董事戴頌偉的配偶，違反證券交易法第26條之3，「監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具配偶關係」的規定，導致陳如舜依法被解任。

據了解，台紙因爆發經營權之爭，今年1月的例行董事會遭簡鴻文停開，去年的財報至今尚未經董事會、監察人承認，現在3席監察人都已解任，如果雙方不能和解，勢必無法在3月底前通過財報並公告，將遭主管機關懲處。

台紙今日發布重大訊息指出，台紙最遲應在106年3月底前，召開股東臨時會選任監察人來承認105年度財務報告並公告，如果未能依照規定辦理，該公司股票將有遭停止買賣的風險。因此，台紙現任董事長最遲在2月10日前召開董事會。

據了解，由總經理余美玲掌握的4席董事，已提案要求董事長簡鴻文召開董事會，但因為雙方已撕破臉，這場經營權之爭能否盡速收場，攸關台紙4萬多名小股東的權益。

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  • 台紙總經理余美玲。（記者李靚慧攝）

    台紙總經理余美玲。（記者李靚慧攝）

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