受減產影響 週一汽柴油小漲0.1元
2017-02-05 12:13
本週由於國際產油國實施減產影響，國際油價持續上揚，中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調漲0.1元。（資料照，記者張慧雯攝）
〔記者林筑涵／台北報導〕上週因應春節期間，國內油價採取凍漲，但本週由於國際產油國實施減產影響，國際油價持續上揚，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調漲0.1元。
中油表示，因石油輸出國家組織（OPEC）落實減產協議等因素影響，國際油價先跌後漲，而依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油則為每公升22.7元。
同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨1時起，92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.7元、超級柴油22.4元。
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