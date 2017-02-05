2/5重要財經新聞一覽

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2017-02-05  08:18

自由時報財經︰帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤

擔心法拍價格崩跌，「帝寶」住戶擬二拍出手護盤。今年一月十八日，帝寶第二戶法拍屋因無人投標而流標收場，據法院人員表示，當日法拍現場有帝寶住戶派員盯場，甚至擔心二拍也會流標，研擬二拍若仍無人出手，便由住戶派駐現場的專員出手拍回，至少守住法拍底價，不讓該戶進入三拍，造成帝寶每坪底價跌破二○○萬元的崩盤局面。

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帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤

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  • 帝寶第二戶法拍屋因無人投標而流標，住戶擔心法拍價格崩跌，擬二拍出手護盤，至少守住每坪底價200萬元。（資料照）

    帝寶第二戶法拍屋因無人投標而流標，住戶擔心法拍價格崩跌，擬二拍出手護盤，至少守住每坪底價200萬元。（資料照）

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