2/5重要財經新聞一覽
2017-02-05 08:18
自由時報財經︰帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤
擔心法拍價格崩跌，「帝寶」住戶擬二拍出手護盤。今年一月十八日，帝寶第二戶法拍屋因無人投標而流標收場，據法院人員表示，當日法拍現場有帝寶住戶派員盯場，甚至擔心二拍也會流標，研擬二拍若仍無人出手，便由住戶派駐現場的專員出手拍回，至少守住法拍底價，不讓該戶進入三拍，造成帝寶每坪底價跌破二○○萬元的崩盤局面。
相關新聞請見：帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤
蘋果日報財經︰川普要送金融業大禮 美股狂歡
美國總統川普上周五再度履行競選承諾，簽署行政命令要求財政部評估2008年金融海嘯後生效的「陶德法蘭克法案」（Dodd-Frank Act），目標是降低政府對金融業的限制。這項消息激勵美國銀行股上周五大漲，帶動道瓊工業指數寫下近2個月來最大漲幅，回到2萬點以上，納斯達克指數再創新高紀錄。
工商時報財經︰15檔新春攻高股 續衝
台股開紅盤首周延續年前氣勢，指數一度突破9,500點大關，周線小漲7點，日均量也放大到千億水準。對應盤面上包括中石化、燁輝等15檔強勢股連兩日上漲，股價領先創近1年新高，並獲法人積極買超，本周有機會帶量續攻。
星島日報財經︰金融監管將鬆綁 美股銀行股爆升
特朗普簽署行政指令，放鬆對金融業的監管，刺激美國三大股市上周五全線上漲。杜瓊斯指數重上20000點關口，納指更再創新高。另外，芝加哥儲銀行長埃文斯演講時指，維持今年加息兩次預測。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 美國土安全部跟進！全面停止川普禁令
- 毒蟲隨機搶女子皮包 軍人追上撂倒
- 林全：不會有第二波內閣調整
- 初期直腸癌沒症狀 容易被忽略
- 苑裡農地重劃區 去年車禍逾300件
- NFL》獵鷹四分衛萊恩獲賽季MVP 為明超級盃搶好彩頭
- 川普新政 高碩泰盼強化台美經貿關係
- 酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 案情不單純！女優泣訴強逼拍片 其實想搞垮AV界
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 死侍蜘蛛人金球驚天一吻 內幕原來是這樣！
- 大園汽電管破 2噸重油染老街溪
- 吳府三千歲降示 82歲老乩手將登釘刀梯
- 維冠失物招領會 災民淚眼重拾回憶
- 總統搞起副業？ 「川普海洛因」包裝太猖狂
- 自由廣場》休假 曠職 吃銅 吃鐵
- 製作花燈4個月 收容人頓悟人生想爹娘
- 零撲殺上路 東屏推認養代購買
- 米亞星世界：2017.2/5～2/11
- 重現迎春禮祭典 賴清德鞭春牛
- 百年來首度清淤 日月湖「樂」浪漫
- 陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
- 新人新政／科技部長陳良基 創新做法提升台灣競爭力
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing lashes out at US’ Mattis over Diaoyutai remarks
- 縣政中心智慧示範社區 宜蘭年底完成建置
- 2017台北燈節「蛋黃區」西本願寺越夜越美麗
- 峨眉行銷桶柑 展大型重機示招人氣
- 郭明良仍是台大教授 還領250萬補助款
- 不滿川普移民禁令 歐洲數萬人上街抗議
- 直言集》財經首長不動 改組美中不足
- NBA》尼克想重建 羅斯：我也可能被當籌碼
- 板新地區水情稍緊 燈號藍轉綠
- 國民黨魁選舉連署門檻 擬達3％就停驗
- 反制中國軍機 愛三首駐花東
- NBA》米粉頭遭釋出 柯爾：全隊心情低落
- 挺同婚慘遭罵 張懸每週辦「公民對談」
- 大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2/5重要財經新聞一覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分