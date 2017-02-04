大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
2017-02-04 22:16
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月4日）開獎的第106000010期大福彩頭獎、大福獎摃龜；第106000030期今彩539頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由台北市中正區懷寧街76號的「宏運彩券行」開出。
第106000010期大福彩中獎號碼為：「02、05、07、08、10、29、37，特別號31」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共152注獲得，每注可得4000元；肆獎共2604注獲得，每注可得400元；普獎共1萬7799注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共14注獲得，每注可得10萬元。
第106000030期今彩539中獎號碼為「03、07、08、09、35」頭獎1注獲得，每注可得800萬元；貳獎共349注獲得，每注可得2萬元；參獎共1萬1427注獲得，每注可得300元；肆獎共10萬7194注獲得，每注可獲得50元。
第106000030期39樂合彩中獎號碼為「03、07、08、09、35」，四合共10注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共522注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2316注中獎，每注可得1125元。
第106000030期3星彩中獎號碼為「970」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000030期4星彩中獎號碼為「6560」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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