大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-04 20:50
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：02、05、07、08、10、29、37，特別號31。
今彩539：03、07、08、09、35。
39樂合彩：03、07、08、09、35。
3星彩：970。
4星彩：6560。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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