大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-04 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：02、05、07、08、10、29、37，特別號31。

今彩539：03、07、08、09、35。

39樂合彩：03、07、08、09、35。

3星彩：970。

4星彩：6560。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」