聯日抗韓！ 郭台銘3招救夏普 還這樣對付三星
2017-02-04 10:26
受益於母公司鴻海集團收購後採取的一系列削減成本措施，夏普出現九季以來首度獲利。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕夏普受益於母公司鴻海集團收購後採取的一系列削減成本措施，第三季出現42億日圓（約新台幣11.4億元）淨利，為九季以來首度獲利。媒體報導，鴻海董事長郭台銘和鴻海全球副總裁戴正吳從開源、節流出發，用3招拯救夏普。
《聯合報》報導，首先鴻海在夏普從節流、精簡人事著手，戴正吳表示為夏普省下約100億日圓的成本，成為夏普轉虧為盈的關鍵。第二是拿回品牌主導權。最後則是鴻海全球火力支援。
報導指出，鴻海入主夏普是為了藉由夏普的技術「聯日抗韓」，夏普去年底正式向三星發出通知，從今年起將停止供應三星電視面板，以斷三星貨源，此舉在韓國引起高度重視。
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