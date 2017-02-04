ISM：美國1月服務業小幅成長

2017-02-04 03:12

〔中央社〕供應管理協會（ISM）今天公布，美國1月服務業僅小幅成長，但保持與多數公告成長產業的上升態勢。

美國1月ISM非製造業指數為56.6，較上月經季節性調整指數下滑0.1個百分點，但仍高於成長和萎縮分界的50。

服務業為全球最大經濟體－美國的主要驅動產業。在經調查的非製造產業中，有12個產業呈現成長，包括零售、金融和礦業。

5個產業則出現萎縮，包括資訊，娛樂和休閒業。