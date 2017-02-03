券商遭網路攻擊 金管會要求業者加強五大防護措施
〔記者王孟倫／台北報導〕今天傳出有多家證券商遭到電腦駭客攻擊，導致短暫無法下單，金管會在晚間發布新聞稿表示，經調查後，證券商均已迅速處理並通報警方；由於投資人下單仍可透過其他下單管道，此一事件對「投資人權益」及「券商業務」，並未受到影響。
今日傳出包括元富證、群益證、高橋和大展證等接獲駭客訊息，要求支付折合新台幣約17萬元的比特幣，否則將引爆植入的木馬程式；某券商透露，今日上午9時38分接獲英文恐嚇信，9時39分發現交易系統無法接受下單，經確認是網路遭到駭客攻擊，但資訊部門很快排除狀況，並上午10時 07分全面恢復正常。
金管會表示，有關證券商遭「分散式阻斷服務攻擊」（簡稱DDOS），導致對外網頁頻寬滿載，進入公司網頁速度變慢情形；不過，經調查，證券商表示，證券投資人下單仍可透過其他下單管道，例如「手機APP」、「語音下單」或「電話下單」等其他替代管道。
金管會強調，已請金融業者加強資訊安全防護措施包括：第一、 建立資通安全檢查機制：請金融機構建立資通安全之內部控制及稽核標準或標準作業規範，強化網路資安防護與演練，並落實執行。
第二、設置金融業者資安通報平臺：為掌握業者資安監控與應變機制，業建立金融業者資安通報平臺。必要時由金管會協助金融業者因應處置，或轉請國家資通安全會報技服中心提供協助。
第三、建立資安資訊分享機制：金管會將建置「金融機構資安資訊分享與分析中心」（FISAC），提供金融業者資安預警訊息。
第四、請金融業者隨時注意對外網路資訊安全之維護：如發現有受攻擊情事，應洽電信廠商就DDOS攻擊進行流量清洗、阻擋攻擊者之IP等。
第五、督導金融業之監控網路系統運作：如有系統異常無法運作情事，應即時公告並擬具因應方案，並提升資安人才，以確保客戶及投資人權益。
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