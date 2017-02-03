| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

神腦今年營收可望成長10％

2017-02-03  19:39

〔記者王憶紅／台北報導〕神腦（2450）今日舉行春酒，總裁林保雍指出，新年度希望得到母公司更多的支援，以全力打造到更大的舞台。中華電信（2412）董事長鄭優則指出，今年中華電信通路要有效整合，要發揮效益，會加強更多的合作關係，創造繁榮的業績。

法人指出，神腦在電子商務平台神腦線上日前正式啟動，預估今年營收最少可以成長10%以上。

目前神腦全台門市279家，加計中華電信門市則達702家。而神腦線上日前開台則是神腦邁向新零售服務模式關鍵的第一步，搭配全台門市的零售通路優勢，提供全時段、全通路、全商品、全服務給消費者。

廣告
  • 神腦總裁林保庸。（記者王憶紅攝）

    神腦總裁林保庸。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：神腦今年營收可望成長10％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.