神腦今年營收可望成長10％

2017-02-03 19:39

〔記者王憶紅／台北報導〕神腦（2450）今日舉行春酒，總裁林保雍指出，新年度希望得到母公司更多的支援，以全力打造到更大的舞台。中華電信（2412）董事長鄭優則指出，今年中華電信通路要有效整合，要發揮效益，會加強更多的合作關係，創造繁榮的業績。

法人指出，神腦在電子商務平台神腦線上日前正式啟動，預估今年營收最少可以成長10%以上。

目前神腦全台門市279家，加計中華電信門市則達702家。而神腦線上日前開台則是神腦邁向新零售服務模式關鍵的第一步，搭配全台門市的零售通路優勢，提供全時段、全通路、全商品、全服務給消費者。