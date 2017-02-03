專家：外幣利變型保單 須留意匯損風險

2017-02-03 19:36

〔記者王孟倫／台北報導］近期美元匯率走弱，但外界預期升息效應，帶動美元投資商品看俏，不少消費者選擇「美元計價利變型保單」，以享有較高「宣告利率」；但專家提醒民眾，利變型保單雖然風險遠低於投資型保單，但外幣計價仍有匯損風險，應多留意。

壽險主管表示，「利率變動型」與「傳統型」這兩種保單最大的差別，在於「利率變動型」額外以「宣告利率」來累積保價金。

所謂「宣告利率」就是保險公司用保戶所 繳保費來進行投資，扣除成本，每月或每年宣告一次，換句話說，民 眾可以享有保險公司投資的成果，但「宣告利率」沒有保證或約定多寡， 但至少不會變成負數。

Money101金融比價網總經理周純如指出，選擇外幣計價的利變型保單雖然可以享有相對台幣保單較高的「宣告利率」，但仍應考量匯率兌換的風險，以台幣31兌1美元來說，若往後台幣升值或貶值1.55元，匯差就達5%，將遠多過宣告利率

隨著美國經濟復甦，聯準會預計在2017年多次升息，外界大多看好美元投資，對此，Money101建議民眾，可以依照退休願景以及匯兌風險的承受程度，配置財富於美元利 變還本險，讓自己每年都有一筆「紅包錢」，也能補足年金改革後， 少領、延後領的退休金缺口。

周純如指出，外幣計價的利變型保單，必須留意匯損風險，消費者可趁近期美元低點、進場換匯，以減少匯率風險。