大樂透、春節大紅包、今彩539 開獎囉！
2017-02-03 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕今（2月3日）大樂透、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大樂透：02、11、25、29、30、33，特別號：20。
49樂合彩：02、11、25、29、30、33。
大樂透春節大紅包：05、08、09、15、22、24、27、37、45、49。
今彩539：18、19、25、27、36。
39樂合彩：18、19、25、27、36。
3星彩：174。
4星彩：9712。
2/3「春節大紅包」獎號210對中獎號之中獎情形如下表:
|組別
|對中獎號
|1
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|3
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|74
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|79
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|84
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|86
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|139
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|146
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|199
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|208
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|210
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（資料來源：台灣彩券網站）
「春節大紅包」對獎方式：
10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。
每期均有210組中獎機會：購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個，共有210組可能的對中情形，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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