大樂透、春節大紅包、今彩539 開獎囉！

2017-02-03 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（2月3日）大樂透、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：02、11、25、29、30、33，特別號：20。

49樂合彩：02、11、25、29、30、33。

大樂透春節大紅包：05、08、09、15、22、24、27、37、45、49。

今彩539：18、19、25、27、36。

39樂合彩：18、19、25、27、36。

3星彩：174。

4星彩：9712。

2/3「春節大紅包」獎號210對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 1 05 08 09 15 22 24 2 05 08 09 15 22 27 3 05 08 09 15 22 37 4 05 08 09 15 22 45 5 05 08 09 15 22 49 6 05 08 09 15 24 27 7 05 08 09 15 24 37 8 05 08 09 15 24 45 9 05 08 09 15 24 49 10 05 08 09 15 27 37 11 05 08 09 15 27 45 12 05 08 09 15 27 49 13 05 08 09 15 37 45 14 05 08 09 15 37 49 15 05 08 09 15 45 49 16 05 08 09 22 24 27 17 05 08 09 22 24 37 18 05 08 09 22 24 45 19 05 08 09 22 24 49 20 05 08 09 22 27 37 21 05 08 09 22 27 45 22 05 08 09 22 27 49 23 05 08 09 22 37 45 24 05 08 09 22 37 49 25 05 08 09 22 45 49 26 05 08 09 24 27 37 27 05 08 09 24 27 45 28 05 08 09 24 27 49 29 05 08 09 24 37 45 30 05 08 09 24 37 49 31 05 08 09 24 45 49 32 05 08 09 27 37 45 33 05 08 09 27 37 49 34 05 08 09 27 45 49 35 05 08 09 37 45 49 36 05 08 15 22 24 27 37 05 08 15 22 24 37 38 05 08 15 22 24 45 39 05 08 15 22 24 49 40 05 08 15 22 27 37 41 05 08 15 22 27 45 42 05 08 15 22 27 49 43 05 08 15 22 37 45 44 05 08 15 22 37 49 45 05 08 15 22 45 49 46 05 08 15 24 27 37 47 05 08 15 24 27 45 48 05 08 15 24 27 49 49 05 08 15 24 37 45 50 05 08 15 24 37 49 51 05 08 15 24 45 49 52 05 08 15 27 37 45 53 05 08 15 27 37 49 54 05 08 15 27 45 49 55 05 08 15 37 45 49 56 05 08 22 24 27 37 57 05 08 22 24 27 45 58 05 08 22 24 27 49 59 05 08 22 24 37 45 60 05 08 22 24 37 49 61 05 08 22 24 45 49 62 05 08 22 27 37 45 63 05 08 22 27 37 49 64 05 08 22 27 45 49 65 05 08 22 37 45 49 66 05 08 24 27 37 45 67 05 08 24 27 37 49 68 05 08 24 27 45 49 69 05 08 24 37 45 49 70 05 08 27 37 45 49 71 05 09 15 22 24 27 72 05 09 15 22 24 37 73 05 09 15 22 24 45 74 05 09 15 22 24 49 75 05 09 15 22 27 37 76 05 09 15 22 27 45 77 05 09 15 22 27 49 78 05 09 15 22 37 45 79 05 09 15 22 37 49 80 05 09 15 22 45 49 81 05 09 15 24 27 37 82 05 09 15 24 27 45 83 05 09 15 24 27 49 84 05 09 15 24 37 45 85 05 09 15 24 37 49 86 05 09 15 24 45 49 87 05 09 15 27 37 45 88 05 09 15 27 37 49 89 05 09 15 27 45 49 90 05 09 15 37 45 49 91 05 09 22 24 27 37 92 05 09 22 24 27 45 93 05 09 22 24 27 49 94 05 09 22 24 37 45 95 05 09 22 24 37 49 96 05 09 22 24 45 49 97 05 09 22 27 37 45 98 05 09 22 27 37 49 99 05 09 22 27 45 49 100 05 09 22 37 45 49 101 05 09 24 27 37 45 102 05 09 24 27 37 49 103 05 09 24 27 45 49 104 05 09 24 37 45 49 105 05 09 27 37 45 49 106 05 15 22 24 27 37 107 05 15 22 24 27 45 108 05 15 22 24 27 49 109 05 15 22 24 37 45 110 05 15 22 24 37 49 111 05 15 22 24 45 49 112 05 15 22 27 37 45 113 05 15 22 27 37 49 114 05 15 22 27 45 49 115 05 15 22 37 45 49 116 05 15 24 27 37 45 117 05 15 24 27 37 49 118 05 15 24 27 45 49 119 05 15 24 37 45 49 120 05 15 27 37 45 49 121 05 22 24 27 37 45 122 05 22 24 27 37 49 123 05 22 24 27 45 49 124 05 22 24 37 45 49 125 05 22 27 37 45 49 126 05 24 27 37 45 49 127 08 09 15 22 24 27 128 08 09 15 22 24 37 129 08 09 15 22 24 45 130 08 09 15 22 24 49 131 08 09 15 22 27 37 132 08 09 15 22 27 45 133 08 09 15 22 27 49 134 08 09 15 22 37 45 135 08 09 15 22 37 49 136 08 09 15 22 45 49 137 08 09 15 24 27 37 138 08 09 15 24 27 45 139 08 09 15 24 27 49 140 08 09 15 24 37 45 141 08 09 15 24 37 49 142 08 09 15 24 45 49 143 08 09 15 27 37 45 144 08 09 15 27 37 49 145 08 09 15 27 45 49 146 08 09 15 37 45 49 147 08 09 22 24 27 37 148 08 09 22 24 27 45 149 08 09 22 24 27 49 150 08 09 22 24 37 45 151 08 09 22 24 37 49 152 08 09 22 24 45 49 153 08 09 22 27 37 45 154 08 09 22 27 37 49 155 08 09 22 27 45 49 156 08 09 22 37 45 49 157 08 09 24 27 37 45 158 08 09 24 27 37 49 159 08 09 24 27 45 49 160 08 09 24 37 45 49 161 08 09 27 37 45 49 162 08 15 22 24 27 37 163 08 15 22 24 27 45 164 08 15 22 24 27 49 165 08 15 22 24 37 45 166 08 15 22 24 37 49 167 08 15 22 24 45 49 168 08 15 22 27 37 45 169 08 15 22 27 37 49 170 08 15 22 27 45 49 171 08 15 22 37 45 49 172 08 15 24 27 37 45 173 08 15 24 27 37 49 174 08 15 24 27 45 49 175 08 15 24 37 45 49 176 08 15 27 37 45 49 177 08 22 24 27 37 45 178 08 22 24 27 37 49 179 08 22 24 27 45 49 180 08 22 24 37 45 49 181 08 22 27 37 45 49 182 08 24 27 37 45 49 183 09 15 22 24 27 37 184 09 15 22 24 27 45 185 09 15 22 24 27 49 186 09 15 22 24 37 45 187 09 15 22 24 37 49 188 09 15 22 24 45 49 189 09 15 22 27 37 45 190 09 15 22 27 37 49 191 09 15 22 27 45 49 192 09 15 22 37 45 49 193 09 15 24 27 37 45 194 09 15 24 27 37 49 195 09 15 24 27 45 49 196 09 15 24 37 45 49 197 09 15 27 37 45 49 198 09 22 24 27 37 45 199 09 22 24 27 37 49 200 09 22 24 27 45 49 201 09 22 24 37 45 49 202 09 22 27 37 45 49 203 09 24 27 37 45 49 204 15 22 24 27 37 45 205 15 22 24 27 37 49 206 15 22 24 27 45 49 207 15 22 24 37 45 49 208 15 22 27 37 45 49 209 15 24 27 37 45 49 210 22 24 27 37 45 49

（資料來源：台灣彩券網站）

「春節大紅包」對獎方式：

10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。

每期均有210組中獎機會：購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個，共有210組可能的對中情形，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」