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大樂透、春節大紅包、今彩539 開獎囉！

2017-02-03  21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（2月3日）大樂透、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：02、11、25、29、30、33，特別號：20。

49樂合彩：02、11、25、29、30、33。

大樂透春節大紅包：05、08、09、15、22、24、27、37、45、49。

今彩539：18、19、25、27、36。

39樂合彩：18、19、25、27、36。

3星彩：174。

4星彩：9712。

2/3「春節大紅包」獎號210對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號
1
05 08 09 15 22 24
2
05 08 09 15 22 27
3
05 08 09 15 22 37
4
05 08 09 15 22 45
5
05 08 09 15 22 49
6
05 08 09 15 24 27
7
05 08 09 15 24 37
8
05 08 09 15 24 45
9
05 08 09 15 24 49
10
05 08 09 15 27 37
11
05 08 09 15 27 45
12
05 08 09 15 27 49
13
05 08 09 15 37 45
14
05 08 09 15 37 49
15
05 08 09 15 45 49
16
05 08 09 22 24 27
17
05 08 09 22 24 37
18
05 08 09 22 24 45
19
05 08 09 22 24 49
20
05 08 09 22 27 37
21
05 08 09 22 27 45
22
05 08 09 22 27 49
23
05 08 09 22 37 45
24
05 08 09 22 37 49
25
05 08 09 22 45 49
26
05 08 09 24 27 37
27
05 08 09 24 27 45
28
05 08 09 24 27 49
29
05 08 09 24 37 45
30
05 08 09 24 37 49
31
05 08 09 24 45 49
32
05 08 09 27 37 45
33
05 08 09 27 37 49
34
05 08 09 27 45 49
35
05 08 09 37 45 49
36
05 08 15 22 24 27
37
05 08 15 22 24 37
38
05 08 15 22 24 45
39
05 08 15 22 24 49
40
05 08 15 22 27 37
41
05 08 15 22 27 45
42
05 08 15 22 27 49
43
05 08 15 22 37 45
44
05 08 15 22 37 49
45
05 08 15 22 45 49
46
05 08 15 24 27 37
47
05 08 15 24 27 45
48
05 08 15 24 27 49
49
05 08 15 24 37 45
50
05 08 15 24 37 49
51
05 08 15 24 45 49
52
05 08 15 27 37 45
53
05 08 15 27 37 49
54
05 08 15 27 45 49
55
05 08 15 37 45 49
56
05 08 22 24 27 37
57
05 08 22 24 27 45
58
05 08 22 24 27 49
59
05 08 22 24 37 45
60
05 08 22 24 37 49
61
05 08 22 24 45 49
62
05 08 22 27 37 45
63
05 08 22 27 37 49
64
05 08 22 27 45 49
65
05 08 22 37 45 49
66
05 08 24 27 37 45
67
05 08 24 27 37 49
68
05 08 24 27 45 49
69
05 08 24 37 45 49
70
05 08 27 37 45 49
71
05 09 15 22 24 27
72
05 09 15 22 24 37
73
05 09 15 22 24 45
74
05 09 15 22 24 49
75
05 09 15 22 27 37
76
05 09 15 22 27 45
77
05 09 15 22 27 49
78
05 09 15 22 37 45
79
05 09 15 22 37 49
80
05 09 15 22 45 49
81
05 09 15 24 27 37
82
05 09 15 24 27 45
83
05 09 15 24 27 49
84
05 09 15 24 37 45
85
05 09 15 24 37 49
86
05 09 15 24 45 49
87
05 09 15 27 37 45
88
05 09 15 27 37 49
89
05 09 15 27 45 49
90
05 09 15 37 45 49
91
05 09 22 24 27 37
92
05 09 22 24 27 45
93
05 09 22 24 27 49
94
05 09 22 24 37 45
95
05 09 22 24 37 49
96
05 09 22 24 45 49
97
05 09 22 27 37 45
98
05 09 22 27 37 49
99
05 09 22 27 45 49
100
05 09 22 37 45 49
101
05 09 24 27 37 45
102
05 09 24 27 37 49
103
05 09 24 27 45 49
104
05 09 24 37 45 49
105
05 09 27 37 45 49
106
05 15 22 24 27 37
107
05 15 22 24 27 45
108
05 15 22 24 27 49
109
05 15 22 24 37 45
110
05 15 22 24 37 49
111
05 15 22 24 45 49
112
05 15 22 27 37 45
113
05 15 22 27 37 49
114
05 15 22 27 45 49
115
05 15 22 37 45 49
116
05 15 24 27 37 45
117
05 15 24 27 37 49
118
05 15 24 27 45 49
119
05 15 24 37 45 49
120
05 15 27 37 45 49
121
05 22 24 27 37 45
122
05 22 24 27 37 49
123
05 22 24 27 45 49
124
05 22 24 37 45 49
125
05 22 27 37 45 49
126
05 24 27 37 45 49
127
08 09 15 22 24 27
128
08 09 15 22 24 37
129
08 09 15 22 24 45
130
08 09 15 22 24 49
131
08 09 15 22 27 37
132
08 09 15 22 27 45
133
08 09 15 22 27 49
134
08 09 15 22 37 45
135
08 09 15 22 37 49
136
08 09 15 22 45 49
137
08 09 15 24 27 37
138
08 09 15 24 27 45
139
08 09 15 24 27 49
140
08 09 15 24 37 45
141
08 09 15 24 37 49
142
08 09 15 24 45 49
143
08 09 15 27 37 45
144
08 09 15 27 37 49
145
08 09 15 27 45 49
146
08 09 15 37 45 49
147
08 09 22 24 27 37
148
08 09 22 24 27 45
149
08 09 22 24 27 49
150
08 09 22 24 37 45
151
08 09 22 24 37 49
152
08 09 22 24 45 49
153
08 09 22 27 37 45
154
08 09 22 27 37 49
155
08 09 22 27 45 49
156
08 09 22 37 45 49
157
08 09 24 27 37 45
158
08 09 24 27 37 49
159
08 09 24 27 45 49
160
08 09 24 37 45 49
161
08 09 27 37 45 49
162
08 15 22 24 27 37
163
08 15 22 24 27 45
164
08 15 22 24 27 49
165
08 15 22 24 37 45
166
08 15 22 24 37 49
167
08 15 22 24 45 49
168
08 15 22 27 37 45
169
08 15 22 27 37 49
170
08 15 22 27 45 49
171
08 15 22 37 45 49
172
08 15 24 27 37 45
173
08 15 24 27 37 49
174
08 15 24 27 45 49
175
08 15 24 37 45 49
176
08 15 27 37 45 49
177
08 22 24 27 37 45
178
08 22 24 27 37 49
179
08 22 24 27 45 49
180
08 22 24 37 45 49
181
08 22 27 37 45 49
182
08 24 27 37 45 49
183
09 15 22 24 27 37
184
09 15 22 24 27 45
185
09 15 22 24 27 49
186
09 15 22 24 37 45
187
09 15 22 24 37 49
188
09 15 22 24 45 49
189
09 15 22 27 37 45
190
09 15 22 27 37 49
191
09 15 22 27 45 49
192
09 15 22 37 45 49
193
09 15 24 27 37 45
194
09 15 24 27 37 49
195
09 15 24 27 45 49
196
09 15 24 37 45 49
197
09 15 27 37 45 49
198
09 22 24 27 37 45
199
09 22 24 27 37 49
200
09 22 24 27 45 49
201
09 22 24 37 45 49
202
09 22 27 37 45 49
203
09 24 27 37 45 49
204
15 22 24 27 37 45
205
15 22 24 27 37 49
206
15 22 24 27 45 49
207
15 22 24 37 45 49
208
15 22 27 37 45 49
209
15 24 27 37 45 49
210
22 24 27 37 45 49

（資料來源：台灣彩券網站）

「春節大紅包」對獎方式：

10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。

每期均有210組中獎機會：購券者的6個選號對中當期10個春節大紅包獎號中任6個，共有210組可能的對中情形，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 大樂透獎號。（擷自東森財經新聞）

    大樂透獎號。（擷自東森財經新聞）

  • 大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞）

    大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

    今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

  • 3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

    3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

  • 4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

    4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞台）

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