外資買盤回頭！ 元月淨匯入逾26億美元

近期國際熱錢匯入，帶動新台幣走強，根據金管會統計，外資已經回頭轉為匯入，也中止連續3個月淨匯出。（記者王孟倫攝）

2017-02-03 18:58

〔記者王孟倫／台北報導〕近期國際熱錢匯入，帶動新台幣走強，而根據金管會今天最新發布統計，2017年元月份外資淨匯入26.45億美元（折合新台幣約830億元），也中止過去連續3個月淨匯出。金管會表示，台股基本面良好，將持續關注外資資金動向與變化。

金管會證期局表示，外資法人從去年10月開始、一直到12月間，已經連續3個月淨匯出，金額合計有71.49億美元；在此一時間，台股大盤也處於持續盤整階段。

對此，證期局官員指出，前波外資連續減碼與匯出，主要美國總統大選之不確定性因素，再加上美國聯準會（Fed）預計要升息，使得外資調整整體布局，先把資金撤出新興市場，也影響到台股。

不過，根據金管會最新統計，外資買盤在今年元月開始回頭、轉為淨匯入，一舉擺脫過去連續3個月淨匯出。

對此，證期局官員指出，外資布局股票市場有其整體考量，資金進進出出很正常，由於台股基本面穩定、股價也未偏高，因而能持續吸引外資資金加碼。

官員強調，若從累計金額來看，截至1月底外資總淨匯入高達2020億美元，持有台股比重，仍維持在高水位。