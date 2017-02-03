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超旺！板橋這家彩券行 開出8注大紅包

2017-02-03  19:11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年過年期間，大樂透加開630組春節大紅包，目前已開出559組，剩下71組未開出。台灣彩券公司指出，新北市板橋區「一夕致富彩券行」開出8注大紅包最旺，台北市信義區「瑞禧商行」、基隆市信義區「明銓投注站」及桃園市平鎮區「晉億投注站」各開出7注也很旺。

另外，苗栗縣頭份鎮「山琦企業行」開出4注春節大紅包；高雄市苓雅區「大興金香舖」、台中市東區「來富貴彩券行」、新北市樹林區「人人賀彩券行」、台北市士林區「飛來發彩券行」、彰化縣花壇鄉「紅帥公益彩券行」、新北市林口區「鼎大亨彩券行」等，都開出3注大紅包。

台彩表示，樂透春節加碼大紅包獎項，除夕至初五已累計開出559組，剩餘組數為71組，若本期（3日）開出組數低於71組，下期（7日）將繼續加開210組大紅包；若本期開出組數大於或等於71組，大紅包加碼活動提前於本期結束。

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  • 今年過年期間，大樂透加開630組春節大紅包，新北市板橋區「一夕致富彩券行」開出8注大紅包最旺。（記者鄭琪芳翻攝）

    今年過年期間，大樂透加開630組春節大紅包，新北市板橋區「一夕致富彩券行」開出8注大紅包最旺。（記者鄭琪芳翻攝）

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