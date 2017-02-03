王文潮愛妻2度賣股 台塑三寶出脫逾1.27萬張
2017-02-03 19:25
〔記者張慧雯／台北報導〕去年9月台塑集團總管理處行政委員王文潮以贈與方式轉讓妻子王陳安靜，累計贈與台塑四寶股票共17.68萬張，不過繼去年12月陳安靜申報轉讓台塑、南亞、台化持股後，今（2）日再度申報轉讓三寶持股。
王文潮去年9月申讓贈與陳安靜股票包括台塑（1301）4.3萬張、南亞（1303）6.55萬張、台化（1326）6.6萬張和台塑化（6505）2300 張；而王文潮轉讓後持有台塑股票尚有1.2 萬張，南亞尚有884張，台化尚有1.68萬張，台塑化尚有492張。
而去年12月9日陳安靜申報轉讓台塑、南亞、台化股票各5200張、14.9萬張、3300張；今日再度申報轉讓台塑、南亞、台化各3601張、5906張、3240張。
不過，即便兩度申報轉讓手中三寶持股，轉讓後陳安靜手中仍持有台塑3.78萬張、南亞5.06萬張、台化6.28萬張。
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