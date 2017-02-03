新台幣續揚 創逾19個月新高
2017-02-03 16:17
新台幣匯率今天續呈揚升格局，盤中一度升破31元大關，終場則以31.05元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，盤中一度升破31元大關，終場則以31.05元兌1美元作收，升值降至5.1分，匯價連2升並創逾19個月新高，台北外匯經紀公司成交量為10.88億美元。
累計本週新台幣共勁揚3.1角，短短2個交易日升幅達1％；展望下週，外匯交易員表示，美國今晚要公布最新非農就業數據，並將牽動短線國際美元走勢，以及非美貨幣強弱。
新台幣今以31.050元開出，最高30.950元、最低31.079元，終場收31.050元。
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